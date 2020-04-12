Son dakika I Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'IMF' açıklaması

Son dakika haberi I Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor.

(Salgın süreci ne zaman biter?)

Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor.

(Corona virüs ile mücadele)

Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü

Belki de normalleşme 2021'de yaşanacak.Ekonomik olarak ben çok güçlü çıkacağımıza inanıyorum.

(Corona virüsün ekonomiye etkisi)

Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız.

(Maske tedariğinde sorun var mı?)

Türkye'nin maske sorunu yok. Ücretsiz dağıtılıyor.

(Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?)

Bir şey söylemek için erken sürece bakılıyor. Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günde beri gündemdeydi. İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu.

Cuma gecesi keşke böyle bir panik havası hiç oluşmasaydı. Korkmayın, panik yapmayın ve sosyal mesafeyi koruyun. Bu tür sokağa çıkma yasağı ilanlarını hangi saatlerde yapsanız o bir iki saat içinde böyle marketlere hücum etme durumları ne yazık ki oluyor. O akşam açıklandıktan sonra da bir genelge de yayınlandı. Bir sıkıntı olmadı. Bu tür planlamalar yine olabilir.

Tedbirlere uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı maalesef bizim tarihimizde kötü çağrışımları olan bir yöntem. Bunun bunlarla ilgisi yok tabi. Tamamen halk sağlığını korumaya yönelik bir tedbir.