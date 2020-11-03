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03.11.2020 - 18:00 | | AA

Son dakika I İzmir'de depremde enkazdan kurtulan Helim Sarı'da acı haber

İzmir'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi.

Son dakika I İzmir'de depremde enkazdan kurtulan Helim Sarı'da acı haber

Helim Sarı (62), kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.

Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.

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