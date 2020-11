Son dakika: İzmir depreminde mucize beklentisi! Gözler oraya çevrildi...

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak belirlenirken, depremin derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü. İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

03.22: Rıza Bey apartmanından bir vatandaşın cansız bedenin çıkarıldığı haberi geldi.



03:09: Enkaz yerinden son bilgileri aktaran CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber "Yaklaşık 15 dakika önce enkazın üzerindeki personel bir anda durun diye bağırdı. Hemen bölgede hareketlilik başladı. Matkapla delme işlemi gerçekleşiyor. Enkazın hemen yanında bir ambulans hazır bekletiliyor. Bir kişiye ulaşıldı ama sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.

02.48: Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmasında sessizlik çağrısı yapıldı. Umutlu bekleyiş devam ediyor.





Enkaz yerinden son bilgileri aktaran CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber "Yaklaşık 15 dakika önce enkazın üzerindeki personel bir anda durun diye bağırdı. Hemen bölgede hareketlilik başladı. Matkapla delme işlemi gerçekleşiyor. Enkazın hemen yanında bir ambulans hazır bekletiliyor. Bir kişiye ulaşıldı ama sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.



00.13: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 113 olduğunu, 137 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.



23.45: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece bitirmeyi planlıyorlar " açıklamasında bulundu.



23.35: AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde, 16.05 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.



21.17: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 111 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.



19.31: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 110 olduğunu açıkladı. Erdoğan, '110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır. Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir.' ifadelerini kullandı.



18:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan 91.saatte yaralı olan kurtulan Ayda için mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." ifadelerine yer verdi.

17.59: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 91 saat sonra. Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun. İzmirimize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun.

17.40: İzmir'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi.

16.33: TBMM'de 5 siyasi partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kuruluyor.

16.20: Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık NTV'de yaptığı açıklamada, 10 bin aileye alışveriş kartlarının dağıtılacağını açıkladı. Kınık açıklamasında, 'En çok çadır ihtiyacı vardı. Bunu kısa sürede karşıladık' dedi.

16.00: İzmir'de meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda Yücel gözyaşlarıyla toprağa verildi.

16.00: AFAD'dan yapılan yeni açıklamada, 'SAKOM’dan alınan bilgilere göre 109 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.036 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 138 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam edilmektedir' denildi.

15.55: İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı enkazından cansız bedeni çıkarılan kadının eşi, olup olmadığının teşhisi için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte hastane morguna geldi.

15.20: İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından cansız bedeni çıkarılan üniversite öğrencisi Seda Dinçer (21), memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi.

15.20: İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

14.40: 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan Ayda'nın enkazdaki anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

14.13: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 107 olduğunu, 144 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

14.09: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

13.56: 95. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazında 'sesimi duyan var mı?' anonsu yapılıyor. Bölgede yeniden dinleme yapılıyor.

13.40: Karagül Sitesi sakinleri verilen izin doğrultusunda binalarına girmeye başladı. Hatta bazı bina sakinleri asansörlü sistemle eşyalarını çıkartmaya başladı. Ancak içerideyken bir anda bazı kolonlarda çatırdamalar olduğu görüldü. Bunun üzerine bina sakinleri panik halinde dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada bazı bina sakinlerinin yaşanan panik nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk yaşadığı görüldü.

13.01: Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük Elif ailesiyle bir araya geldi.





12.22: 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...' dedi.

Hastanedeki Ayda'dan ilk görüntüler

12.21: AFAD, İzmir depreminde can kaybının 105 olduğunu, 144 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

11.50: Ayda'nın annesinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

11.30: Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, İzmir'deki depreme ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Özener, '30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 3 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 49 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1503 artçı deprem çözümü yapılmıştır' dedi.





11.11: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Ayda Gezgin ile ilgili son dakika paylaşımı geldi. Bakan Koca açıklamasında, 'Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda!' dedi.

11.09: Ayda'nın doktorundan ilk açıklama geldi: İç kanama belirtisi yok, ezik yok. Hayati fonksiyonları normal.

10.32: Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

10.20: Ayda'ya ilk ulaşan ekip çalışanı da, 'Küçücük bir eldi. İlk isteği su oldu. Bir de ayran istedi yanında. O dakikadan itibaren canla başla o yavrucağı oradan çıkarmak için çalıştık. Biz elimizden geldiği kadar son kişi çıkana kadar buradayız. Halen enkaz altında olanlar var. Onları çıkarmak için uğraşacağız' dedi.

10.15: Kurtarma çalışmasına katılan bir ekip üyesi de, "Çok güzel bir kız. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazın içinde değilmiş gibi çok güzel gülümsüyordu. Ben İHH arama kurtarma ekibindeyim. İlk önce arkadaşlar sesini duydu. Sesini duyunca insan olup olmadığını anlamak için elle tespit ettiler. Hareket eden bir kız çocuğu olduğunu gördüler. Ses verdikten sonra ekipler toplantı. Hummalı bir çalışma yapıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra çok güzel gülümsüyordu. Hepimiz çok duygulandık, ağlayarak çıkardık. Sesleri anlaşılmıyordu, çocuk sesleriydi. Enkazdan çıkmamış kadar güzeldi" açıklamasını yaptı.

10.12: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ayda bebeğin kurtarılması sonrası, '91. Saatte bir mucizeyi yaşadık. Dört yaşındaki Ayda’yı kurtarma ekipleri sağ salim çıkardı. Büyük acıların yanında bu mutluluğu da yaşadık. Kurtarma ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Ayaklarına taş değmesin' dedi.

AYDA'NIN İLK SÖZLERİ

10.10: Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy yaşananları Ayda Gezgin'in kurtarılma anını şu sözlerle anlattı:

''İlk çığlık sesini duydum. Çok sesli bir ortamdı. Arkadaş eğildi, 'Kimse var mı?' diye sordu. Daha sessiz bir ortam olsun diye bağırdık. 'Ben Ayda, iyiyim' dedim. 'Tamam Ayda' geliyoruz dedik. İsmini söyledi, 'İyiyim ben' dedi. Diğer arkadaşları çağırdık onlar kurtarmayı başardı. Sesi duyunca arkadaşlara durun dedik. Büyük sessizlik oldu. Arkadaşımız adını sordu. İyi misin diye sordu. İyiysen elini salla dedi arkadaş. Elini salladı, iyiyim ben dedi. İlk sesini duydum. Bulaşık makinesinin arasındaydı.

10.01: 91. SAATTE MUCİZE... RIZA BEY APARTMANI ENKAZINDAN AYDA GEZGİN İSİMLİ BEBEK CANLI ÇIKARILDI.

09.41: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz' dedi.

09.40: Rıza Bey Apartmanı'nda umutlu bekleyiş sürüyor. Ekipler enkaz bölgesine termal battaniye, sedye ve serum getirdi. Bölgede 3 aylık bir bebeğin olduğu iddiası var.

09.30: UMKE ekipleri Rıza Bey Apartmanı'nda geldi. 90. saatte enkazda yeni bir mucize bekleniyor.

09.25: İzmir'deki depremde göçen ve sonrasında yıkım kararı alınan Yılmaz Erbek apartmanında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 10 katlı binada toplamda 13 vatandaş kurtarılırken, 9 vatandaş hayatını kaybetti.

09.20: AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 102 olduğunu bildirdi.

08.11: AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 100 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

07.20: Depremde çöken Yılmaz Erbek apartmanından 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı.

02.27: AFAD, İzmir depreminde can kaybının 98'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

00.51: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.