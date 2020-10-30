Son dakika I Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesinde de saat 18.06'da 4.0 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliği ise 10.42 km.

84 ARTÇI

AFAD'dan yapılan açıklamada, '30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 16 olmak üzere, toplam 84 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denildi.