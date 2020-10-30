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30.10.2020 - 18:27 |

Son dakika I Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da saat 18.14'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, depremin derinliğinin 7.75 km olarak açıklandı.

Son dakika I Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesinde de saat 18.06'da 4.0 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliği ise 10.42 km.

84 ARTÇI

AFAD'dan yapılan açıklamada, '30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 16 olmak üzere, toplam 84 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denildi.

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Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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