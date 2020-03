Son dakika... İmamoğlu'ndan corona virüs açıklaması!

Son dakika haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla İstanbul'da koronavirüse alınan önlemler hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, "Tüm dünya risk altında. Elbette ki ülkemiz de bu riski yaşıyor. Bu konuda hep birlikte hareket etmek zorundayız. Bu eşi benzeri görülmemiş olay, özellikle biz yöneticilere çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Vatandaşlarımızla eş güdümlü bu süreci yönetmek zorundayız. Asla panik olmayacağız. Biz, sağduyulu bir milletiz. Temkinli olacağız ve mutlaka ve önlemlerini almış bir toplum olacağız; özellikle bu büyük kent İstanbul'da. Ama aynı zamanda bu zor dönemi en az hasarla atlatmak için de kesinlikle radikal olacağız ve olmalıyız" dedi.

'AMACIMIZ, İNSANLARIN KALABALIK BULUŞMALARINI ÖNLEMEK'

İmamoğlu, "Koronavirüs salgınında, zamanında radikal kararları alamayan yöneticilerin, aslında pişmanlıklarını bütün dünyada bu hafta çok dinledik. Biz, zamanında adımlarla bu salgının etkisini ve yaygınlaşmasını en aza indirecek adımları atmakla sorumlu yöneticileriz. Salgın daha Uzak Doğu'dan bizim coğrafyamıza gelmemişken, İstanbul'da ilk olarak vatandaşlarımızı kişisel ve toplumsal hijyen konusunda, çok yoğun bir şekilde bilgilendirdik. Şehirdeki ve toplu taşımadaki tüm ekranlarımızdan bilgilendirmeler yaptık. Bilgilendirmeye de devam ediyoruz. Şehirdeki ve toplu taşımadaki tüm ekranlarımızdan bilgilendirmeler yaptık.

Keza sosyal medyayı, bu anlamda en yoğun etkileşim aracı olarak kullandık. Ardından vatandaşlarımızın yoğun olarak bir araya geldiği toplu taşıma ve buluşma alanlarında hızlı bir hijyen çalışmasına başladık. Dezenfekte işlemlerimizin çok yoğun ve verimli olduğunu düşünüyoruz. Mobil hijyen ekipleri kurduk, ki sayısı 40'a çıkıyor bu hafta. Hafta başında ülkemizde ilk vakanın ortaya çıkmasıyla beraber de tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Başta, kimlerin ziyaret ettiği konusunda net bilgilerimizin olmadığı müzelerimizi, İSMEK kurslarımızı, kütüphanelerimizi, kültür merkezlerimizi kapattık.

Tüm etkinlikleri, İstanbul çapında iptal etmek zorundaydık. Gerçekten insanların bir arada olması, ciddi anlamda sıkıntı. Amacımız, insanların kalabalık buluşmalarını önlemekti. Çünkü ilk adım salgının yaygınlaşmasını önlemek olmalıydı. Evet, bu bir salgın ve bu anlamda yaygınlaşmamalı, yayılmamalı. Bu anlamda herkes önce kendini korumalı, sonra yakın çevresinde ve bütün insanlığa karşı sorumluluğunu hissetmeli. Aynı akşam devletimiz de tüm okulları tatil etti, spor müsabakalarını seyircisiz oynatma kararı aldı. Bunu ek önlemler de izledik. Bu tedbirlerin de devam ettiğini görüyoruz. Bu, çok değerli ve önemli. Hızla yayılan bu salgına, bu fırsatı vermemek çok önemli. Bugünden itibaren toplumun her kesiminden binlerce insanı ağırladığımız sosyal tesislerimizi ve hatta hastanelerdekiler hariç tüm BELTUR kafelerimizi geçici olarak kapatma kararı aldık." diye konuştu.

'İSTANBUL'U NE KADAR İYİ KORURSAK, TÜRKİYE'Yİ O KADAR İYİ KORUMUŞ OLURUZ'

İmamoğlu şöyle devam etti:

"İstanbul, bu anlamda çok önemli. Aldığımız her karar, örnek bir karara dönüşebilir. İstanbul'u ve İstanbulluları ne kadar iyi korursak, aslında Türkiye'yi o kadar iyi korumuş oluruz. Bunun bilincinde görevlerimiz yapmaya ve kararlarımızı almaya çalışıyoruz. Pazarcılar Odası Başkanı'mızla görüştük, konuştuk. Pazarlarla ilgili alınacak tedbirleri de bugün, 39 ilçe belediye başkanıyla eşgüdümlü olarak konuşacağız. 'Neler yapmalıyız, hangi kararları almalıyız' konusunda, ortak akılla, ortak kanaatlerle bir karar verme adına toplantımızı yapacağız. İnşallah bu manada toplumumuzu korumaya devam edeceğiz. Zarar gören sektörlerle buluşmaya çalışıyoruz. Başta turizm olmak üzere birçok alanda bir araya geliyoruz, alınacak tedbirler konusunda konuşuyoruz. Elbette ki devletimizin de açıklamalarını an be an takip ediyoruz. 'Eşgüdümlü olarak İstanbul'da hangi kararları almalıyız' konusunda mutlak eksik kalmamayı önemsiyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle, duyarlılığıyla, katkısıyla ve kararlılığıyla eksiğimiz olmayacak diye umut ediyoruz"

'BUGÜNLERİ HEP BERABER ATLATACAĞIZ'

İmamoğlu, "Bugünleri hep beraber atlatacağız. Bu hastalığın yayılmaması, bu hastalıktan zarar görmeyen bir şehir ve bir ülke olma çabasını, bu mücadeleyi, bu seferberliği hep birlikte yapacağız. Biliniz ki, burada 24 saat tetikte olan bir belediyeniz, kriz masanız var. Her an süreci takip eden, yorumlayan, kararlar alan, bizimle irtibat kuran, gerektiğinde vatandaşına soran, gerektiğinde de anında vatandaşına bilgi veren bir heyetiniz var. 85 bin çalışanımızla, bütün ekibimizle sürece konsantreyiz. Kendi insan kaynağımızın çalışma saatleri ve modellemeleri, ihtiyacı ve bu anlamda sıkıntısı olan, sağlık sorunu olan bütün çalışanlarımıza da çok hassas davrandığımızı vatandaşlarımızın vicdanına duyurmak istiyorum. İnsanlık bir testten geçiyor. Dünyada sınırları örmek yetmez. Güncel konularda, kriz anlarında ve afet anlarında, bütün insanlığın bir bütün olabilmesi hususunda da önemli bir sınav veriyoruz. Tüm vicdanımızla, bilinçli duruşumuzla buna katkı sunmalıyız. Halkımıza da bu yakışır. İstanbullu hemşehrilerimize de bu yakışır. Hep beraber bu süreci atlatacağız. Evinizde vakit geçirdiğiniz anları en olgun, en olumlu, en verimli şekilde geçirmenin imkanlarını yaratın" diye konuştu.