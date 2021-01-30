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30.01.2021 - 11:44 | | AA

Son dakika... İstanbul Valiliği: Kabe fotoğrafını yere seren 5 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığı ve 2 şahsın da arandığı belirtildi.

Son dakika... İstanbul Valiliği: Kabe fotoğrafını yere seren 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste dün Rektörlük binası karşısına "Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması" içeren resim asıldığının tespit edildiği anımsatıldı.

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Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D, S.N.B, H.K, R.Ö ve S.C.U isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer (2) şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada, söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla (R.Ö) adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, "İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı. 

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