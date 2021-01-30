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30.01.2021 - 12:23 | | AA

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Boğaziçi'de Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye karşı yapılan ahlaksızlığın sorumlularının hukuken hesap vereceklerini belirtti.

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Boğaziçi'de Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi içerisinde Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen sapkın provokatörleri şiddetle lanetliyorum. İslam düşmanlarına milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Müslümanların kıblesi Kabe'mize karşı yapılan bu ahlaksızlığın sorumluları hukuken hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verdi.

Eşi üzerine kaynar su dökmüştü! 'Kızım bana abla diyor'Konya'da, sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Ali Ay'ın (28), 1,5 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte üzerlerine sıcak su dökerek haşladığı Rukiye Ay (23), ''Kızım yaşadığı travma ve benim bir süre hastanede kalmam nedeniyle beni unutmuş. Bana 'abla' diyor. Yanık nedeniyle vücudumdaki acımın yanında kızımın beni hatırlamaması daha çok acıydı. Aslında her şeyi hatırlıyor, 'Ali döktü', 'Geçti ama' diye kendince beni motive ediyor. Çocuğum gözümün içine bakıyor, gözü doluyor" dedi.
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