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19.02.2021 - 11:40 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da 20 milyon liralık operasyon! Kutular açılınca ortaya çıktı

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'un Fatih ilçesinde polis ve jandarmanın ortak operasyonunda piyasa değeri 20 milyon lira olan 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

Son dakika! İstanbul'da 20 milyon liralık operasyon! Kutular açılınca ortaya çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ülke genelinde en çok alış veriş yapılan internet sitelerinde açtıkları sanal mağazalar üzerinden ve seyyar satıcı tabir edilen kişilerin dünyaca ünlü markalara ait sahte parfümlerin pazarlandığı bilgisini aldı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan sosyete pazarlarında fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, bir ayın sonunda M.K. ve F.K. isimli kişilerin bu satışı gerçekleştirdiğini öğrendi. Şüphelilerin, Fatih'te bulunan deposuna ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 milyon lira olan 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen sahte parfüm şişeleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Kışlası'nda sergilendi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN TAMAMININ SAHTESİ VARDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında şüpheliler M.K. ve F.K.'nın sahte parfümleri internet üzerinden ve seyyar satıcı tabir edilen kişiler vasıtasıyla yüzdelik kazanç yöntemiyle piyasaya sürdükleri tespit edildi. Ayrıca M.K. ve F.K.'nın internet sitesinde parfümlerin altına para karşılığı yorum yaptırdığı öğrenildi.

Son dakika İstanbulda 20 milyon liralık operasyon Kutular açılınca ortaya çıktı

BARKODLARIN GERÇEĞİNDEN FARKI YOKTU

Fatih'teki depoda Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda dünyaca ünlü çeşitli markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, barkodları sorgulandığında ise lisanslı ürün olduğu görülen yüzlerce koli içerisinde toplam 24 Bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. ve F.K. sorgulamalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden öğrenilen bilgiler çerçevesinde operasyonların genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.

Şişli'de bir binanın balkonun çökme anı kameraya böyle yansıdıİstanbul Şişli'de bir binanın balkonu çöktü. O anda balkonun altından kimsenin geçmemesi olası bir ölüm yada yaralanmanın önüne geçti.
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