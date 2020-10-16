Son dakika... İstanbul'da DEAŞ baskını! 14 gözaltı

Düzenlenen baskınların, özellikle son dönemde bombalı ve silahlı eylemler yapabileceği istihbaratları alınan ve bu doğrultuda örgütün sınır ötesi kamplardan Türkiye'ye eleman aktarımı yapıp, yurt içinde finansal destek sağlama faaliyetlerinde bulundukları belirlendi.

Gerçekleştirilen baskınlarda haklarında yakalama kararı verilen örgüt üyeleri arasında yine örgütün sınır ötesindeki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren YTS’ lerle (Yabancı Terörist Savaşçı) bağlantılı olan örgüt üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan dün düzenlenen 17 adreste aranan 14 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda arama yapılan adreslerde bir para sayma makinası ile sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda pasaport ve dijital malzemeler ele geçirildi. Türkiye ile birlikte örgüt tarafından TAUT ( İslam dışı İslam’a karşı) ve savaşılması gerektiği ilan edilen ABD'ye ait 62 bin100 Dolar para ele geçirildiği öğrenildi. El konan para ve malzemeler, gözaltına alınan 14 örgüt üyesi şüpheliyle birlikte emniyete götürüldü.

Polisin örgüte yönelik çalışması devam ediyor.