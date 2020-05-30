Son dakika | İstanbul’da gök taşının düşmesi görüntülendi! Meteor geceyi aydınlattı...

Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirden gök taşın düştüğü görülmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken bir haber de İstanbul'dan geldi. Görüntüler dün akşam saatlerinde kaydedilirken, birçok kişi tarafından da çıplak gözle seyredildi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

İstanbul’da dün akşam saat 23.39 civarında gök taşı (meteor) düşmesi görüntülendi. Akşam saatlerinde İstanbul’da havada ani bir parlama yaşandı. İstanbullular gerçekleşen bu olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Olay ile ilgili olarak Hava Forum, dün akşam saatlerinde 22.39’da son dakika olarak sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşmış, birçok takipçi bu duruma şahit olduğunu açıklamıştı.