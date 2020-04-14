Son dakika... İstanbul'da korkutan deprem! Uzmanlardan duyulan sesle ilgili açıklama

İstanbul'da gece 02.56'da meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği'nden Prof. Dr. Şerif Barış, deprem dalgalarının yayılırken ses yaptığını belirterek, ''Uğultu olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır'' dedi.



Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirtilen deprem esnasında bir uğultu duyuldu. İstanbulluları endişelendiren uğultuyu uzmanlar yorumladı.

İTÜ Jeofizik Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Ziyadin Çakır. "Karadeniz içindeki küçük faydalarda meydana gelen bir deprem. 5-6 sene önce de olmuştu. İstanbul’a herhangi bir tetikleyici etkisi yok. Zaten o bölgede çok büyük bir fay yok" diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Şerif Barış ise, "Bu depremin İstanbul’u veya Marmara’yı etkileyecek bir niteliği yok. Endişe etmesin kimse. Deprem dalgaları yayılırken ses yapar. Dalgalar yer kabuğunu oynatırken ses yapar. ‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil. Gece her yer daha sessiz olduğu için daha kolay duyulur" açıklamasını yaptı.