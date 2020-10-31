Bakan Koca: Yaralılar için 184'ü arayın

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Yakınlarınız İçin Alo 184’ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin." dedi.