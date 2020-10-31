Son dakika: İzmir depreminde 15 saat sonra gelen mucize! Peş peşe güzel haberler geldi
Son dakika haberine göre, İzmir depreminde umutlu bekleyiş sürerken, gece boyunca can kaybı sayısındaki artış ve halen çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu bilgisi kaygıları da artırdı. Bu sırada Barış sitesi enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında depremden 14 saat sonra mucize kurtuluş yaşandı. Öte yandan 53 yaşındaki Fadime Tolu da 15 saat sonra kurtarıldı.
62 yaşındaki Emine Eren, ekipler tarafından enkaz sağ olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi enkaz yığınlarının üzerinde yapılan Eren, sedye ile hastaneye götürülürken, çevrede bekleyen vatandaşlar, alkışlarla ekiplere teşekkür etti.
BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI
İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.
İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, Fadime Tolu'ya ulaşmayı başardı.
53 yaşındaki Tolu, yaralı olarak enkazdan çıkarılarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.