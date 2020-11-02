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02.11.2020 - 22:29 | | AA

Son dakika: İzmir Urla açıklarında bir deprem daha

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: İzmir Urla açıklarında bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin İzmir'in Urla ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ve 6,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Twitter'dan 22.16'da meydana gelen depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Son dakika: İzmir Urla açıklarında bir deprem daha

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