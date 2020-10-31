Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor...

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre; İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika d6akika canlı blog haberimizde...

17 SAAT SONRA ÇİFTE MUCİZE

08.10: İzmir'de Rıza Bey apartmanında enkaz altından 16 yaşındaki İnci, yaralı olarak çıkarıldı. Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.





07.25: Gülçin Aykut Soydan, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

07.22: AFAD'dan yeni açıklama: Deprem sonrasında, 33’ünün büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 410 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

06.28: 53 yaşındaki Fadime Tolu, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

05.18: 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

CAN KAYBI ARTIYOR...

04.07: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 24'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8’inde çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 9 binada çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

03.00: Bakan Kurum, 8 binada çalışmaların sürdüğünü 9 binada ise çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kurum, "AFAD, Kızılay tarafından bölgeye 3 bin çadır sevk edildi. 10 bin yatak, 20 bin battaniye çadırlarımız içinde bölgeye sevk edildi. 56 bin 300 kişilik mobil beslenme üniteleri bölgeye sevk edildi." ifadelerini kullandı.

02.50: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 21'e, yaralı sayısının 804'e yükseldiğini açıkladı.

02.13: Sağlık Bakanı Koca, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız." açıklamasını yaptı.

01.45: AFAD, yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

00.49: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 20'ye, yaralı sayısının 786'ya yükseldiğini açıkladı.

00.33: Bakan Dönmez "Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı. Bayraklı'da doğal gaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak." açıklaması yaptı.

00.30: İzmir'de 285 Sokak'ta 15 yaşındaki Günay Özışık yaklaşık 9 saat aradan sonra enkaz altından çıkarıldı.

00:24: Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı.

00:13: Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkılan Doğanlar apartmanının enkazından isminin Erol Subaş olduğu öğrenilen bir depremzede sağ olarak kurtarıldı.

00.10: AFAD'dan yapılan son açıklamada, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 702, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 763 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri yer aldı. Öte yandan deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 23 olmak üzere, toplam 211 artçı sarsıntı yaşandığı açıklandı.