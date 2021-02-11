Son dakika... İzmir'in Dikili ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Dikili ilçesinde saat 11.45'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü 4.0 açıklarken derinliğini 6.97 km olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Derinlik ise Kandilli Rasathanesi verilerine göre 12.8 km.