11.02.2021 - 11:56 |
Son dakika... İzmir'in Dikili ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Dikili ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan Dikili'deki depreme ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı. İşte İzmir'deki deprem haberine ilişkin detaylar...
İzmir'in Dikili ilçesinde saat 11.45'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü 4.0 açıklarken derinliğini 6.97 km olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Derinlik ise Kandilli Rasathanesi verilerine göre 12.8 km.
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