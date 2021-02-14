Son dakika... Kadir Topbaş'a veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cenaze töreninden açıklamalar

FATİH CAMİİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Beyoğlu Belediyesi ve İBB Merkez'indeki törenin ardından Kadir Topbaş'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cenaze töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda musallada bulunan değerli kardeşimiz, Kadir Topbaş Bey'le yol arkadaşlığımız Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladı. Tabi İmam Hatip Okulu'na girdiğimizde Kadir abimiz bizim 4-5 yıl önümüzdeydi. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. Hizmetinde bulunduğu İstanbulumuzda Fatih Camii musallasında uğurluyoruz Hakk'a. Rabbim yar ve yardımcımız olsun' ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Ali Erbaş da, 'Esasen dersi ölülerden ziyade bizim dirilerin alması gerekiyor. Dua ediyoruz inşallah en güzel işi yapmak hepimize nasip olur. Kadir Topbaş'a biz inanıyoruz ki en güzel işleri yapmak nasip oldu' dedi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

İBB'DE KADİR TOPBAŞ İÇİN TÖREN

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş için İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Topbaş için İBB binasının önündeki üstü kapalı platformda düzenlenen cenaze töreninde, merhumun özgeçmişi okunduktan sonra Topbaş'la ilgili kısa bir video izletildi.

"TEBESSÜMÜ HEPİMİZİ KUŞATMIŞTIR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada Topbaş’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"İstanbul'umuza gece gündüz demeden hizmet eden Kadir ağabeyimizi uğurlamak için geldik." diyen Yerlikaya, "Mekanı cennet olsun, derecesi ali olsun diyoruz. Cenab-ı Allah hepimize sayılı nefes vermiş. Kardeşiz inanıyoruz, yaptığımız her türlü fiil, söylediğimiz her söz, her şeyimiz ilahi kamerada kayıt altında. Bir hoş seda bırakarak bu ayrılabilmek herkese nasip olsun. Kadir ağabeyimiz o güzel tebessümüyle gönüllerimize her zaman cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır. Ayrımcılık nedir bilmeden, iki günü bir olmadan hareket etmiştir, hizmet etmiştir. Onun tebessümü hep içimizi ısıtmıştır. İstanbul'a hizmet yolculuğu Beyoğlu’ndan başladı. İstanbul'daki eserleri hep yaşayacak, hep hayırla yad edilecektir. Bizler gönlümüzden geldiğince söylüyoruz ki hakkını helal et Kadir ağabey diyoruz." şeklinde konuştu.

"KADİR TOPBAŞ, HEM İSTANBUL HEM DE İBB KURUMU İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR YERE SAHİPTİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında Topbaş'ın İstanbul'a uzun yıllar hizmet ettiğini, kendisine büyük bir teveccüh olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"İstanbul gibi bir şehri yönetmek üzere vatandaş tarafından görevlendirilmek büyük bir onurdur, herkese nasip olmaz. Maalesef Kovid-19 tedavisinin ardından kaybettiğimiz Kadir Topbaş beyefendiyi hep beraber uğurlayacağız. Az önce bahsettiğim onuru kıymetli Kadir Topbaş 4 kere yaşamıştır. Biri Beyoğlu Belediye Başkanlığı, 3'ü de İBB Başkanlığı. Kadir Topbaş, hem İstanbul hem de İBB kurumu için çok kıymetli bir yere sahiptir. Vatandaşımızın kendisine gösterdiği büyük bir teveccüh vardır, bunda hiçbir kuşku da yoktur. Topbaş, İstanbul'a yaptığı hizmetlerle teveccüh görmüştür. İBB fertleri kendisini her zaman şükranla anacaktır. Kadir ağabey kimliğiyle siyasette de çok farklı bir davranış biçimine sahipti. Kimsenin kalbini kırmamaya özen göstermiştir. İstanbul'a bize göre 20 yıl hizmet etmiştir. Allah razı olsun, mekanı cennet olsun."

"BIRAKTIĞI HİZMETLER, ESERLER MAHŞERDE ŞAHİTLİK EDECEK"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Topbaş'ın kendileri için sadece bir büyükşehir belediye başkanı değil onun da ötesinde 35 yıldır tanıdığı bir dava arkadaşı olduğunu söyledi.

Göksu, "35 yıldır kendisiyle bizzat tanışıklığımız var. Hayatımızın her anında bir şekilde kesişti, zor zamanlarda zorlukları paylaştığımız ve aynı duygularla aynı istikameti yürümeye şahitlik yaptığımız bir büyüğümüzdür. Hem fiilen hem de uzun süren bir dava arkadaşlığımız vardı. Siyasette birlikte mücadele ettik. Bıraktığı hizmetler, eserler mahşerde şahitlik edecek. Rabbim şahitliğimizi kabul etsin. Sen güzel insandın, makamın cennet olsun." diye konuştu.

"SAYGIDEĞER BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİ"

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da kendisinin İBB Meclis Üyeliği yaptığı önceki dönem Topbaş ile mesai yaptığını ve zaman zaman bir araya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çalıştığımız bu süre içerisinde merhum Kadir ağabeyimizi saygıdeğer bir İstanbul beyefendisi, sorumluluklarına sahip çıkmaya çalışan bir İBB Başkanı olarak tanıma fırsatı buldum. Kendisinden her zaman saygı gördük. Büyük üzüntü içerisindeyim. İBB ve bütün camiası kendisini saygı ve sevgiyle anacaktır."

Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua etti.

BEYOĞLU BELEDİYESİ'NDE TÖREN

Kadir Topbaş'ın cenazesi Beyoğlu'na getirildi. Burada Topbaş için İlk başkanlık yaptığı Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, 'Bugün hüzünlüyüz. Hepimizin abisi Kadir Topbaş'ı ebediyete uğurluyoruz. İstanbul'un ve Beyoğlu'nun Kadir abisiydi. Biz de onu öyle hatırlayacağız. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun' dedi.

KADİR TOPBAŞ'IN ÖLÜM NEDENİNİ OĞLU AÇIKLADI

DHA'ya konuşan Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

Topbaş, 8 Ocak 1945'te Artvin'de doğdu. Topbaş, 1972'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1974'te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.

Bir süre serbest mimar olarak çalışan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Topbaş, 40 yılı aşkın siyasi hayatında,1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesine bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkı sağlayan Topbaş, 1999'da Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi ve Beyoğlu'nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen "Güzel Beyoğlu Projesi"ni geliştirerek uygulamaya koydu.

Kadir Topbaş, 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından birlik başkanı olarak seçilerek, bu görevi 2009'a kadar yürüttü.

2004'te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilen Topbaş, 2007'de UCLG'ye eş başkan seçildi.

Ayrıca Topbaş, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.

2009'da ve 2014'te Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan seçilen Topbaş, 2010 ve 2013'te da UCLG'ye başkan seçilerek Türk yerel yönetim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

2011'de Asya Belediye Başkanları Forumu'na başkanlık eden ve 2013'e kadar bu görevi sürdüren Topbaş, uluslararası düzeyde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fahri Büyükelçi Onur Ödülü ile taltif edildi.

Öte yandan 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilen Topbaş, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısını elde etti.

Birçok ülke tarafından devlet kültür nişanı, devlet madalyası takdim edilen Topbaş'a, İstanbul'da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla UNESCO 70. yıl madalyası ile taltif edildi.

Birçok vakıfta da yönetim kurulu üyeliği yaparak sivil toplum örgütlerine de destek veren Topbaş'ın, Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı "Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent", Tarih ve Çevre Vakfı ile birlikte hazırladığı "Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II" ve "Anılarda Beyoğlu" adlı eserleri bulunmaktadır.

Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, üç çocuk babasıdır.