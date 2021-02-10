Son dakika! Kangal 5 metre yükseklikteki drone'u kaptı

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde sürü sahiplerinin kış şartlarında çektikleri zorlukları ve kurt saldırılarına karşı en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerini haberleştirmek isteyen gazeteciler drone'la görüntü almak istedi. Koyun sürüsünü çekmek için yükselen drone'un yaklaştığını gören Kangal köpeği, koşarak 5 metre yükseklikteki drone'u kaptı. Kangal köpeği daha sonra drone'u bırakıp uzaklaştı. Drone kamerası bu anları saniye saniye kaydetti.

'KOYUNLARA HİÇBİR ŞEYİ YAKLAŞTIRMIYOR'

Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, "Köpeğimi Sivas'tan getirttim. Gerçekten harika bir köpek. Demirören Haber Ajansı (DHA) koyun ve kuzularımızı çekmek için bu bölgeye geldi. Drone, koyunların üstüne geldiği anda köpek 5 metre sıçrayarak havada kaptı" diye konuştu.

'KANGALLAR, EN BÜYÜK SAVUNMA SİLAHIMIZ'

Kurt saldırıları ve diğer tehlikelere karşı Kangal köpeklerinin en büyük savunma silahları olduğunu kaydeden Uğur Ekici, "Biz yılın 4 ayını Ovacık'ın yüksek kesimli yaylalarında geçirdikten sonra köyümüze dönmekteyiz. Koyunlarımızda kuzulama başladı. İşimiz çok zor. Buralarda sabahlıyoruz. Komlarımız da köylerimize uzak. Bu zorlukların üstüne bir de kurtlarla uğraşmak zorundayız. Onlara karşı en büyük savunma silahımız kangal köpeklerimiz. Ben bu köpeği yavruyken Sivas'ta 10 koyun karşılığında vererek aldım. Gündüz koyunlar merada otlarken, gece de ahırların etrafında durmadan devriye atıyor. Koyunlarımıza ve kuzularımıza sahip çıkıyor. Bunlar bizim can dostlarımız ve en büyük savunma silahımız. 4 tane kangal köpeğimiz var. Bu gördüğünüzün ismi 'Koto' ve 2 yaşında" diye konuştu.

'SİLAHI ÖLDÜRMEK İÇİN KULLANMIYORUZ'

Kurtların kendilerine verdikleri zarara rağmen silahı öldürme amaçlı kullanmadıklarını söyleyen sürü sahibi Seçkin Ekici de şunları söyledi:

"Korkutma amacıyla kullanıyoruz. Bu mevsimde koyunlarımız doğum yapıyor. Havalar da geceleri bayağı soğuk oluyor. Bu eziyetlerin yanında kurtlar da komlarımıza yaklaşıyor. Sivas'tan getirttiğim kangallarım var. Bunlar geceden sabaha kadar asla uyumazlar. Komların etrafında kurt nöbeti tutarlar. Gündüz ise koyunlarımızla meraya çıktığımızda tüm köpekleri yanımıza alıyoruz. Koyunlarımızın etrafında koruma misali sürekli duruyorlar. Biz bu köpeklerimizin sayesinde koyunlarımızı yaza çıkartıyoruz. Köpeklerimiz olmazsa, kurtlar koyun ve kuzularımızı parçalar. Zaten bu kış birkaç tane zayiat verdik. Kurtlar bize ne kadar zarar verseler de koyunlarımızı parçalamak isteseler de biz onları öldürmek istemiyoruz. Geceleri silah kullanıyoruz ama sadece korkutmak amaçlı. Havaya birkaç el silah sıkınca köpeklerin de desteğiyle bölgeden uzaklaşıyorlar."