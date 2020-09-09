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09.09.2020 - 12:52 |

Sivas Kangalı Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Kangal Cinsi Hakkında Bilgiler

Karakter ve özelliklerine göre pek çok köpek türü bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Sivas kangalıdır. Sivas kangalı Anadolu'da çoban köpeği olarak bilinmektedir. Çok merak edilen Sivas kangalı ırkı pek çok kişi tarafından da merak edilmektedir. Peki Sivas Kangalı köpek özellikleri nelerdir? Yavru kangal cinsi hakkında bilgiler nelerdir? Sizlere Sivas kangalı hakkında merak edilenleri detaylıca inceledik

Sivas Kangalı Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Kangal Cinsi Hakkında Bilgiler
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Sivas kangal köpeği köken olarak Sivas ilinin Kangal ilçesine aittir. İsmini de buradan almıştır. Dünya üzerinde saf kangal köpeklerine burada rastlanılır.

Sivas Kangalı Köpek Özellikleri Nelerdir?

Sivas kangalı köpeğinin geçmişi Babillere dayanmaktadır. O dönemde savaşlarda ve avlarda kullanılan köpeklerdi. Özellikle sürü koruyucu özelliği ile ortaya çıkmaktadır. Daha sonra Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınması sırasında yanlarında taşımışlardır. Günümüze kadar gelen kangal köpekleri çoban köpeği olarak bilinerek koruma amaçlı çoğaltılmıştır. Ayrıca Sivas kangal köpekleri Osmanlı Döneminde yeniçeriler tarafından savaşlarda kullanılmıştır.

Sivas kangal köpekleri diğer köpeklere göre oldukça farklı özelliklere sahiptir. Görünüş ve özellikleri bakımından pek çok farklılıkları bulunur. Sivas kangalı köpeklerin özelliklerine bakıldığında şunları söyleyebiliriz:

- Anadolu çoban köpeğinin koruyucu bir özelliği bulunur. Hayvan sürüleri ve mekanları koruma özelliğine sahiptir.
- Oldukça sadakatli hayvanlardır. Bu nedenle kıskançlık duyguları gelişmiştir.
- Sivas kangalı köpekleri sahiplerine karşı uysal ve cana yakındır. Fakat tanımadığı insanlara sert davranabilir.
- Çok zeki hayvanlardır. Ayrıca alıngan ve hassas bir yapıya sahiplerdir.
- Boyları büyüktür. İri bir yapısı bulunur.
- İnsanların tepkilerine karşılık verebilirler.
- Kuvvetli sezgileri bulunur. Bu nedenle karşısındaki insanın iyi mi kötü mü olduğunu anlayabilir.
- Sivas kangal köpekleri dışarıda yaşamaya uygundur.
- 14 veya 15 yıl ömrü vardır.
- Soğuk ve sıcağa dayanıklıdır.
- Sürü halinde yaşamayı seven hayvanlardır.

Yavru Kangal Cins Hakkında Bilgiler

Sivas kangal köpeklerinin bakımı diğer hayvanlarda olduğu gibi oldukça önem taşımaktadır. Özellikle yavru kangalların bakımı daha da önemlidir. Bu nedenle bazı noktalara dikkat edilmelidir.

yavru kangal köpekler hazır mamalar arasından küçük taneli büyük ırk köpek maması verilmelidir. Özellikle kuzu etli veya tavuklu balıklı yavru köpek mamaları verilebilir. Fakat yavru kangallar en çok kuzu etli mamaları severler. Kangal yavrularına verilecek kuru mama ve konserveler yavrunun yaşına göre değişkenlik gösterir. Çok küçük kangal köpeklerine konserve verilir iken, 45 gün ve üzeri olan yavrulara kuru mama verilmesi önerilir.

Kangal yavruları ilk 10 gün gözlerini açamazlar. 10 gün sonra gözlerini açan kangallar 15 günlük iken sürünmeye başlarlar. 30 günlük kangallar ise kap içerisinden sütü içebilirler.

Sivas Kangalı Karakter Özellikleri

Sivas kangalların en önemli özellikleri karakterlerinden gelir. Diğer köpeklere göre farklı bir karakter yapısı bulunur. Çocuklar ile çok iyi anlaşan Sivas kangalları tam bir aile dostudur. Yabancılar ve kediler ile ortalama düzeyde anlaşırlar. Sessiz olan bu köpeklerin gereksiz havlama gibi bir özelliği bulunmaz.

Sivas kangal köpekleri ağırbaşlı hayvanlardır. Bu nedenle çok fazla oyun oynamayı sevmezler. Yalnızlığı seven hayvanlardır. Diğer birçok hayvana göre ise bağımsızlıklarına düşkünlerdir.

Kangal köpeklerin gözlem yetenekleri çok kuvvetlidir. Bu nedenle mükemmel bir bekçi köpeğidir. Sürü gitme konusunda başarılıdır. Ayrıca ısırma özelliği bulunmaz. İri cüsseye sahip olmasına karşın saldırganlık sevmezler, sakin köpeklerdir.

Sivas Kangalı Fiziksel Özellikleri

Sivas kangalların erkeklerde boyları 77 ile 86 santimetre aralığında kiloları ise 50 ile 66 kilo arasında değişir. Dişilerde ise boyları 72 ile 77 santimetre aralığında, kiloları ise 41 ile 54 kilo arasında değişmektedir. Yüzeyleri siyah, tüyleri ise kahverengi, açık sarı, kirli beyaz veya boz renklerinde olabilir.

 

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