Son dakika... Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Onat hayatını kaybetti

Prof. Dr. Hasan Onat, koronavirüs nedeniyle bir süre önce Ankara Sanatoryum Hastanesi'nde tedaviye alındı. Evli ve 2 çocuk babası olan Onat, dün hastanede hayatını kaybetti. AÜ İlahiyat Fakültesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fakültemiz İslam Mezhepleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Onat’ın, birkaç gün önce yakalandığı koronavirüs sebebiyle tedavi görmekte olduğu Ankara Sanatoryum Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Çankırı Eldivan ilçesinde toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm İlahiyât camiamıza başsağlığı dileriz. Allah'tan geldik, sonunda O'na döneceğiz" denildi.

'YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Onat'ın vefatıyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Ankara Üniversitesi öğretim üyesi muhterem Hasan Onat hocanın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin. Geride bıraktığı güzellikler yaşamaya devam edecek" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, "Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Çorum İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Hasan Onat hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

HASAN ONAT KİMDİR?

Hasan Onat 1957 yılında Çankırı'da dünyaya geldi. Eğitimini Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde tamamladı. 1979’da A.Ü.İlâhiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı fakültede İslâm Mezhepleri Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. 1.11.1981-1.3.1982 tarihleri arasında kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirdi. "Emeviler Devri Şii Hareketleri" isimli teziyle, 1986'da "Doktor" ünvanını aldı. 1987’de yardımcı doçent, 1989 tarihinde "Doçent" , 5 Ağustos 1995'te de Profesör oldu. 1993 yılında, Londra ve Manchester'de, sahası ile ilgili araştırmalar yaptı. 1994 yılında Roma Gregoriana Üniversitesi Misiology Fakültesi'nde, misafir öğretim üyesi olarak dersler ve seminerler verdi. 17 Ağustos 1999-16 Ağustos 2002 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dekanlığını yaptı.

Son olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’inde İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmekte ve İslâm Mezhepleri Tarihi ve Günümüz İslâm Dünyâsında Dinî Akımlar derslerini vermekteydi. Onat, İngilizce, Arapça ve Farsça biliyordu ve iki çocuk babasıydı.