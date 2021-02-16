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16.02.2021 - 14:18 | | DHA

Son dakika... Kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı

Gelen bir son dakika haberine göre, Küçükçekmece’de bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde madde inceleyen 3 polis memuru aniden fenalaştı. Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı

Küçükçekmece’de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde madde inceleyen 3 polis memuru fenalaştı.

Polislere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ayrıca Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tedbir amaçlı AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Maddeden etkilenen polisler Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

 

 

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