16.02.2021 - 14:18 | | DHA
Son dakika... Kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı
Gelen bir son dakika haberine göre, Küçükçekmece’de bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde madde inceleyen 3 polis memuru aniden fenalaştı. Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece’de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde madde inceleyen 3 polis memuru fenalaştı.
Polislere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ayrıca Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tedbir amaçlı AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Maddeden etkilenen polisler Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandıİZMİR'de polis kaçak parfüm ve kol saati satan 4 şüpheliyi, sosyal medyadan canlı yayınla ürünlerin tanıtımını yaptıkları sırada yakaladı. Canlı yayına, polislerin "Polis geldi, yayını kesin" uyarısı yansırken, operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi.