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18.12.2020 - 13:49 | | AA

Son dakika... Kritik FETÖ davasında karar! Ceza yağdı

Gelen son dakika haberine göre; 15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın 15'er yıl hapse mahkum edildi

Son dakika... Kritik FETÖ davasında karar! Ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu aynı dairenin eski çalışanı 8 sanıklı davada hüküm açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Gerçek ve tutuksuz sanık Engin İlhan ile sanık avukatları hazır bulunurken, diğer sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden video konferans yoluyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanık ve avukatların esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını tamamladıklarını belirterek hükmü açıkladı.

Buna göre, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski TEM Daire Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, darbe girişiminin yaşandığı gece Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı yakınında yakalanan eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın ve eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan" 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Enes Kara ve Yusuf Keten, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10'ar yıl, sanık Gökhan Yıldız da aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Sanık Engin İlhan ise bütün suçlamalardan beraat ettirildi.

Hükümle birlikte tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı kararlaştırıldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıkların darbe girişimi olduğu sırada, örgütlü şekilde silahlanma arayışına girdikleri, darbe girişiminin yönetici kadrosu olan "yurtta sulh konseyi" mensuplarından Mehmet Partigöç ile irtibatlı oldukları, darbe girişimi sırasında örgütün amaç ve faaliyetleri kapsamında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince bütün Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirmeye çabaladıkları belirtiliyordu.

Sanıkların FETÖ/PDY'nin hedefleri, örgüt elebaşı Gülen'in talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına sızdırıldığı, örgütün siyasal hedefleri doğrultusunda gizli bilgilere eriştikleri, bunları örgüt içerisindeki "mahrem abi" ve "imamları"na aktardıkları ifade edilen iddianamede, 400 terabayt bilgininin log kayıtlarına düşmeyecek sanal sunucu oluşturmak suretiyle temin edilip örgüte aktarıldığının belirlendiği kaydediliyordu.

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