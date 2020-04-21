Son dakika... Kumkapı'da 4 katlı metruk bina yandı!

Fatih Kumkapı'da bulunan 4 katlı metruk binada saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev binaya müdahaye için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yanan binadaki yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Binada zaman zaman çökmeler yaşandı. Bu arada sokağa toplananlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.