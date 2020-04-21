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21.04.2020 - 16:20 | | DHA

Son dakika... Kumkapı'da 4 katlı metruk bina yandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Kumkapı’da alev alev yanan 4 katlı metruk binada çökmeler yaşandı.

Son dakika... Kumkapı'da 4 katlı metruk bina yandı!

Fatih Kumkapı'da bulunan 4 katlı metruk binada saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev binaya müdahaye için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yanan binadaki yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Binada zaman zaman çökmeler yaşandı. Bu arada sokağa toplananlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.

 

 

 

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