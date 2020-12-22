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22.12.2020 - 00:08 | | AA

Son dakika! Leyla Güven gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapse mahkum edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, saklandığı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde gözaltına alındı.

Son dakika! Leyla Güven gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürülen ve hakkında mahkumiyet kararı verilen Güven'in yakalanması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri gün boyu çalışma yaptı.

Muhtemel adreslerde arama yapan polis ekipleri, Leyla Güven'in, HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in ikametinde saklandığı bilgisi üzerine evde arama yaptı. Güven, burada gözaltına alındı.

HDP'li Güven'in, mahkemede tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra cezaevine konulacağı öğrenildi.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki terör yanlısı konuşmalarından dolayı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 2 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı bir başka davada ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Leyla Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

Son dakika Leyla Güven gözaltına alındı

 

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