Son dakika... Mahkemede şok açıklama: 'Eşim canlı bomba'

İstanbul Sancaktepe Sarıgazi'de yaşayan 23 yaşındaki Eda A. iddiaya göre, 2 Ekim 2020 gecesi 28 yaşındaki eşi Mert A.'ın saldırısına uğradı. Eşini önce darp eden Mert A., daha sonra ateşte ısıttığı bıçakla, eşinin vücudunu yakmaya başladı. Bütün gece süren işkencenin ardından Mert A. sabah evden çıkar çıkmaz Eda A. babasının evine giderek yardım istedi. Hastanede tedavi gören iki çocuk annesi kadının görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca büyük bir tepki oluştu ve Mert A.'ın yakalanarak cezalandırılması talep edildi.

Eşinden işkence gören kadın, çocuklarının gözü önünde kendisine saldıran eşinden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılırken, işkence yapan eş Mert A., olaydan 6 gün sonra Kahramanmaraş'ta kaçtığı köyde yakalanarak gözaltına alındı.'Uyuşturucu' 'Kasten yaralama', 'Alkollü araç kullanma' ve 'Memura mukavemet ve saldırı' şeklinde suç kayıtları olduğu belirlenen Mert A., yakalandığı Kahramanmaraş'ta çıkartıldığı adliyedeki ifadesinin ardından, 'Yaralama' ve 'Eşe karşı eziyet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

90 YIL 3 AY HAPSİ İSTENİYOR

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert A.'ın, ocakta ısıttığı kızgın bıçak ile eşinin vücudunun çeşitli yerlerine saldırdığı ve bu eylemlerini bir çok kez gerçekleştirdiği belirtilerek, zincirleme olarak, 'Nitelikli yağma' , 'Nitelikli cinsel saldırı' , 'Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' , 'Nitelikli kasten eşini yaralama' , 'Eşe karşı eziyet' , 'Zincirleme hakaret' ve 'Silahla (Bıçakla) tehdit' suçlarından toplamda 38 yıl 9 aydan 90 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

'EŞİM CANLI BOMBA LİSTESİNDE'

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen duruşmaya sanık Mert A., tutuklu bulunduğu Elbistan Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katılırken, müşteki Eda A. ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Mert A. savunmasında, "Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Ben, eşimin bunu kendisinin yaptığını düşünüyorum. Ben kendisinden daha önce bir çok kez ayrılmak istedim. Beni, kendisiyle ve çocuklarımla tehdit etti. Beni her şekilde korkutuyordu. Eda, canlı bomba listesindedir. Olaylara karışmıştır. Terörle Mücadele Şubesi'nde kaydı vardır. Kendisi bana canlı bomba eğitimi aldığını söyledi. Bizi 2 kez Terörle Mücadele Şubesi'ne aldılar. İfademiz alınıp aynı gün salıverildik. Ben her ayrılmak istediğimde bunu benim önüme sürdü. Evden çıkarken bana, 'bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim, seni pişman edeceğim' dedi. Ben en son Kahramanmaraş'a gitmeden önce kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim ama kabul etmedi. 'Arkadaşlarım gelecek, onlar götürecek' dedi. Ben kendisine, çocuklara DNA testi yaptıracağımı söyleyince, gidip benden şikayetçi oldu. Beraatimi talep ederim" dedi.

'ÇOCUKLARIMI ALMAKLA TEHDİT ETTİ'

Duruşmada söz alan müşteki Eda A. ise, "Sanık suçlamaları reddediyor, kendisinin yapmadığını belirtiyor. Oysa ki, 3 ve 4 yaşında olan çocuklarımız olay anında oradaydı. Benim canlı bomba olduğumu söylemesiyle ilgili olarak da, poliste siyasi dosya kaydım var. O, Gezi olaylarıyla alakalı ve kapalı bir dosyadır. Gözaltının nedeni de, savcıya gidip ifade vermemiştim. Bu nedenle yakalama kararı çıkmıştı. Karakolda ifade verip çıktım. Ben olaydan sonra yaralarımı anneme ve babama gösterdim. Daha sonra da yakında oturan abimin evine geçtim. Hatta onlar gelip beni aldılar. Hastaneye o gün akşam gittim ancak şikayetçi olmadım. Çünkü, şikayetçi olursam çocuklarımı benden alacağını ve anlaşmalı boşanmayacağını bana söylemişti. Bundan dolayı 2 gün sonra şikayetçi oldum. Olaydan sonra sanığın annesi ile mesajlaştığım doğrudur. Annesiyle mesajlaştığım gün intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi üzerime kalmasın diye mesajlaştım. 'Olayı Mert yapmadı' diye bir şey yazmadım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası mahkeme, sanık Mert A.'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.