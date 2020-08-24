Son dakika... Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı!

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 vakaları tespit edilmesiyle mahallenin karantinaya alındığı belirtilerek, "Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 24 Ağustos 2020 tarihi saat:14.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.