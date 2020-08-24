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24.08.2020 - 16:03 | | DHA

Son dakika... Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Arıtoprak Mahallesi, coronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika... Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı!

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 vakaları tespit edilmesiyle mahallenin karantinaya alındığı belirtilerek, "Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 24 Ağustos 2020 tarihi saat:14.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

 

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