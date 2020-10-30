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30.10.2020 - 11:18 |

Son dakika! Memleket Hareketi'nde kimler var? Muharrem İnce açıkladı

Gelen bir son dakika haberine göre; Muharrem İnce hareketin yol haritasını açıkladı. İnce sorulan bir soruya, "Her hafta yeni bir skandal olan partide siyaset yapmaya mecbur muyum ben" cevabını verdi.

Son dakika! Memleket Hareketi'nde kimler var? Muharrem İnce açıkladı

Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle: 

Üniversite'ler için bilimsel özerklik istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Teknoloji tüketen değil üreten bir Türkiye istiyoruz. Yurt dışında yaşamayı değil Türkiye'de yaşamayı isteyen genç nesil istiyoruz.

Her hafta yeni bir skandal olan partide siyaset yapmaya mecbur muyum?

Memleket Hareketi'ne katılan isimleri alfabetik sıraya göre açıklıyorum:

Ahmet Özalp siyaset bilimi profesörü

Ali Rıza Büyükuslu, işletme profesörü eski rektör

Ali Tunçcan, uçak mühendisi

Alper Karaoğlan, tıp profesörü

Ayber Yağız, endüstriyel tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

Aykut Demiray, Bankacı

Barış Tuzlumbay, tıp profesörü

Berk Hacıgüzeller, finansal danışman

Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci

Bilim Neyaptı, iktisat doçenti

Burak Hasar, diş hekimi

Cüneyt Oğuz, yatırım bankacısı iş insanı

Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı

Ebru Arıkan, iş insanı - eğitimci

Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren, kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner, turizmci

Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

İlhan Düzyürek, yönetici

İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici

İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti

Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı

Mert Ünlü, ihracatçı

Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı

Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi

Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili

Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı

Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi

Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici

Serkan Yahşi, inşaat mühendisi

Serkan Ufuk Akgün, sanayici

Sibel Aracı, psikiyatrist

Tolga Yüce, oyuncu yönetmen yapımcı

Yağız Elver, akademisyen

Zeynep Hazal Tulgar, üniversite öğrencisi

Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programımızla birlikte, karşınızda olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.

Son dakika Memleket Hareketinde kimler var Muharrem İnce açıkladı

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