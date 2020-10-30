Son dakika! Memleket Hareketi'nde kimler var? Muharrem İnce açıkladı
Gelen bir son dakika haberine göre; Muharrem İnce hareketin yol haritasını açıkladı. İnce sorulan bir soruya, "Her hafta yeni bir skandal olan partide siyaset yapmaya mecbur muyum ben" cevabını verdi.
Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:
Üniversite'ler için bilimsel özerklik istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Teknoloji tüketen değil üreten bir Türkiye istiyoruz. Yurt dışında yaşamayı değil Türkiye'de yaşamayı isteyen genç nesil istiyoruz.
Her hafta yeni bir skandal olan partide siyaset yapmaya mecbur muyum?
Memleket Hareketi'ne katılan isimleri alfabetik sıraya göre açıklıyorum:
Ahmet Özalp siyaset bilimi profesörü
Ali Rıza Büyükuslu, işletme profesörü eski rektör
Ali Tunçcan, uçak mühendisi
Alper Karaoğlan, tıp profesörü
Ayber Yağız, endüstriyel tasarımcı
Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat
Aykut Demiray, Bankacı
Barış Tuzlumbay, tıp profesörü
Berk Hacıgüzeller, finansal danışman
Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci
Bilim Neyaptı, iktisat doçenti
Burak Hasar, diş hekimi
Cüneyt Oğuz, yatırım bankacısı iş insanı
Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı
Ebru Arıkan, iş insanı - eğitimci
Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci
Gürbüz Evren, kalkınma uzmanı
Hüseyin Baraner, turizmci
Hüseyin Ercüment Değer, Avukat
İlhan Düzyürek, yönetici
İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici
İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti
Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı
Mert Ünlü, ihracatçı
Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı
Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi
Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili
Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı
Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi
Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici
Serkan Yahşi, inşaat mühendisi
Serkan Ufuk Akgün, sanayici
Sibel Aracı, psikiyatrist
Tolga Yüce, oyuncu yönetmen yapımcı
Yağız Elver, akademisyen
Zeynep Hazal Tulgar, üniversite öğrencisi
Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programımızla birlikte, karşınızda olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.