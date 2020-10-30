30.10.2020 - 12:46 |
Son dakika! Bakan Albayrak'tan Mesut Yılmaz paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vefat eden eski başbakan Mesut Yılmaz vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Berat Albayrak'ın paylaşımı şöyle:
Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Erdoğan, "Taksim Camisi ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var" dedi.