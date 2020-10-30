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30.10.2020 - 12:46 |

Son dakika! Bakan Albayrak'tan Mesut Yılmaz paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vefat eden eski başbakan Mesut Yılmaz vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Son dakika! Bakan Albayrak'tan Mesut Yılmaz paylaşımı

Berat Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum.

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