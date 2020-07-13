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13.07.2020 - 13:35 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji'den 9 il için flaş uyarı! Öğle saatlerinden itibaren...

Gelen bir son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu’nun doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Son dakika... Meteoroloji'den 9 il için flaş uyarı! Öğle saatlerinden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bugün Doğu Anadolu’nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari’nin doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

 

 

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