Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş karne açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

(Karneler nasıl dağıtılacak?)

Velilerin e-okul sistemiyle karnelerini almasını istiyoruz. İlköğretimde e-okul, lisede randevu ile dağıtılacak.

Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

Her çocuğa ulaşacak tedbiri almak vazifemiz.

Öğrencilere muhakkak surette telafiye zorlamayız.

Öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı sürece sahip çıktı. Bunu burada ilk kez anlatayım. Bir öğretmenimiz bulunduğu bölgede internet çekmeyince o kasabada internet arayan yer arıyor canlı sınıf yapacak. Karakol bulmuş gidiyor karakola oradaki polisimiz hemen yer veriyorlar.

(Yaz kitapları)

Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız.

(İkili eğitim sistemi uygulanır mı?)

Neye gereksinim varsa o senaryoyu hayata geçireceğiz.

Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli."

(LGS'de virüs önlemleri)

Virüse temas eden öğrenci hekim izniyle sınava girer.

Sınava girecek hasta öğrencilere ayrı binalar oluşturuldu.