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07.02.2021 - 16:15 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan YKS paylaşımı! Yarın 15.00'te başlıyor

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrıda bulunarak yarın saat 15.00'te soru çözümlerine ilişkin interaktif canlı yayının olacağını duyurdu. İşte Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında "interaktif" soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz,
https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz.

Ayrıntılar https://bit.ly/3ju4aPc

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan YKS paylaşımı Yarın 15.00te başlıyor

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