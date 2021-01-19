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19.01.2021 - 11:09 | | AA

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli açıklama

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk daha önce ilk 3 ünitesinin yayımlandığı çalışma fasiküllerinin 4. ünitelerinin de paylaşıldığını duyurdu.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli açıklama

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Öğrencilerin yanında olabilmek için salgın döneminde sundukları kaynak çeşitliliğini artırdıklarını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün ortaokul öğrencilerimiz için daha önce yayımladığımız çalışma fasiküllerinin dördüncü ünitelerini paylaştık. Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız yeni çalışmada her sınıf düzeyinde dördüncü üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. 4. ünite fasikülleri LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimiz için de önemli bir kaynak oluşturuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri de yayımlanmaya devam edeceğiz."

Bakan Selçuk, çalışmaları başarıyla koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasını sağlayan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'a, Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanları ile 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki görevlilere teşekkürlerini iletti.

49 FASİKÜLDE 3 BİN 350 SORU YER ALIYOR

Çalışma fasikülleri, öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri, öğrenmelerini kalıcı hale getirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı.

Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler (8. sınıflar için T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olarak hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

8. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 4 Matematik, 5 Fen Bilimleri ve 3 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük olmak üzere toplam 15 fasikül, 7. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 4 Matematik, 3 Fen Bilimleri ve 4 Sosyal Bilgiler olmak üzere toplam 14 fasikül, 6. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 3 Matematik, 2 Fen Bilimleri ve 3 Sosyal Bilgiler olmak üzere toplam 11 fasikül, 5. sınıf düzeyinde ise 2 Türkçe, 3 Matematik, 2 Fen Bilimleri ve 2 Sosyal Bilgiler olmak üzere toplam 9 fasikül hazırlandı.

Toplam 49 fasikülde 3 bin 350 soru yer alıyor.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

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