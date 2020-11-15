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15.11.2020 - 13:51 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi' denildi.

Son dakika... MSB duyurdu 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Çengelköy'de camide yangın! Ekipler sevk edildiGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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