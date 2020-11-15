Son dakika... MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi' denildi.