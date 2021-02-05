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05.02.2021 - 18:48 | | AA

Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada flaş gelişme

Gelen son dakika haberine göre; Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin Valisi Tanılır'ın da arasında olduğu 3 kişi görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.

Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada flaş gelişme

Ayrıntılar geliyor...

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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