Son dakika... Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bakan Selçuk CNN TÜRK'te açıkladı

Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları...



Tüm ülkeleri izliyoruz. Bilim Kurulu ile sürekli görüşüyoruz. Çocuklarımızı riske atacak hiçbir kararı almayız.



İki ay sonra ne olacağını bilmiyoruz ki net bir tablodan bahsedelim.













Temel niyetimiz okulları açmak. Her yerde normalleşme olurken okullar ile ilgili tümüyle bir kısıtın olması söz konusu olmayacaktır.

Biz bakanlık olarak 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.

Biz meseleyi öyle güçlü tutuyoruz ki, bu tutmamızın sebebi şu; bu bizim dünyada savrulmamızı engelleyecek bir şey. Ben eskiden bir okulun açılma tarihini bir daire başkanı imzalar gönderir kolaydı. Ama bu şimdi tarihi bir karara dönüştü. O yüzden de şuna inansın toplum, böyle bir karar alınırken eğer riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız.

Kurallara uyan okula beyaz bayrak vereceğiz. Eğitimciler salgına yönelik olarak özel eğitildi.



"4 SENARYOMUZ VAR"



Üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Biri tamamen açık, biri tamamen kapalı. Biri tamamen kısıtlamasız okulların açılması.

Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryo.



"SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM MODELİ UYGULAYABİLİRİZ"



Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz. Eğitimde seyreltme ve öğrencilerin dönüşümlü eğitimi şeklinde. Bir günde lisede 8 ders varsa, bunun 4 tanesi evden, 4 tanesini okuldan olur.



İllere özel uygulama yapabiliriz. Vaka sayılarındaki artışa ve azalmaya göre illerde farklı çalışmalar yürütüyoruz. Uzaktan eğitimde profesyonel bir düzeydeyiz.



Derste öğretmen diyecek ki öğleden sonra televizyonda şu konu işlenecek ve derse gelirken buna hazırlıklı olmanız gerekecek. Böyle bir eklemleme yapıyoruz.



Dünyada canlı ders yapabilen tek ülke Türkiye. Ulusal ölçekte canlı ders uygulayabiliyoruz.



1 milyon öğrenciye canlı ders yapabiliriz.



Okullardaki bilgisayarları evlere gönderdik, öğrenciler ders takip edebilsin diye. Bu kesinleşmiş bir şey değil bu bir senaryo.

Diğer bakanlıklarla konuşacağız. Tüm bakanlıklarla görüşeceğiz.



"156 BİN ÖĞRETMEN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM"



İllere göre farklı esnek model uygulayacağız. Biz tüm illerle görüşüyoruz. Yılda 2,3 kere yaparken sadece 3 ayda 7,8 kere bu toplantıları yaptık. Ben 156 bin öğretmenle yüz yüze görüştüm.



Tüm ihtimallere hazırız, önlemlerimizi aldık. Biz bir anne babadan çok daha fazla düşünmek zorundayız. Vebali çok büyük.

Ciddi bir risk olduğunda asla okul açmayız. Önemli olan çocukların sağlığı. Müfredat yerine getirilir. Biz telafiyi yaparız bir şekilde.

Salgın herkes için salgın.



Tablo değişirse, kararlar değişir.



Türkiye'de 57 bin okulumuz var. Coğrafi bilgi sistemi çalışmamız oldu. Bu sistem her bir okulun bahçesinin kıyısı kenarı, içinde neler var? Spor salonu nasıl? Bir öğrenci evinin önünden bir arabaya binecek. Okuluna kaç km gittiği, o servis aracının

hangi noktalarda durduğu, hepsini tam olarak biliyoruz.