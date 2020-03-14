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14.03.2020 - 13:46 |

Son dakika... Ömrü vapurlarda geçti! 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı 'Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan hayatını kaybetti.

Son dakika... Ömrü vapurlarda geçti! 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, 7 yaşından beri İstanbul vapurlarında satıcılık yapan 'Burhan Pazarlama' lakaplı Burhan Demircan hayatını kaybetti. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer “Burhan Pazarlama” aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak."

Son dakika... Ömrü vapurlarda geçti Burhan Pazarlama hayatını kaybetti

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