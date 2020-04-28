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28.04.2020 - 13:35 | | İHA

Son dakika... Osmaniye'de sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü!

Gelen son dakika haberine göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Son dakika... Osmaniye'de sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü!

Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi, Hastane Sokak'ta bulunan bir apartmanın 7. katındaki dairede oturan, işitme ve konuşma engelli Aşkın Taş (29), iddiaya göre, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan sağlık çalışanı eşi Naime Taş (36) ile tartıştı. Tartışmanın ardından Naime Taş, çıktığı balkondan, birinci kattaki dairenin balkonuna düştü.

Haber verilmesi üzerine Düziçi Devlet Hastanesinin bitişiğinde bulunan apartmana koşarak gelen hastane personeli, mesai arkadaşlarını sedyeye alarak hastaneye ulaştırdılar. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Naime Taş hayatını kaybetti. Olaydan sonra genç kadının eşi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İki aylık evli olan çiftlerden Naime Taş’ın Düziçi Devlet Hastanesi ameliyathane bölümünde sterilizasyon personeli olarak, eşi Aşkın Taş’ın ise markette çalıştığı öğrenildi.

Yeni genelge geliyor…48 saat içinde açıklanacak!CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yeni bir genelgenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek genelgeye ilişkin Ankara’da konuşulan bilgileri paylaştı.
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