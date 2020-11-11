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11.11.2020 - 08:34 |

Son dakika... PKK'lı teröristlere mağarada büyük şok! Ellerinde patladı

Gelen son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'daki büyük çöküş tek tek ortaya çıkıyor. Teröristlerin şifreli görüşmeleri deşifre oldu. Zinar Koçer ve Tekoşer Amara telsiz kodlarını kullanan teröristler yaptıkları konuşmada, sınır hattındaki üs bölgesine eylem yapmak için Kandil'den çıkan 12 kişilik terörist grubundan 10'unun Türkiye'ye geçiş yapmak için kullandıkları Zagros dağında mola verdikleri mağarada el bombasının patlaması sonucu öldüklerini anlattı.

Son dakika... PKK'lı teröristlere mağarada büyük şok! Ellerinde patladı

Terör örgütü PKK'nın hain planı deşifre oldu. Gelen son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın yaşadığı hezimeti ve çaresizliği gizlemek amacıyla yayın organları üzerinden nasıl gerçek dışı bilgiler yaydığını gösteren bir olay daha ortaya çıktı. Terör örgütü, mart ayında Cafer Pureng, Fadıl Yavuz, Sabriye Aydın, Şinyar Kawa ve Özlem Dindar adlı teröristlerin 29 Mayıs 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatıyla öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, 9 Nisan 2020'de ise Mesut Seyid Ahmedi, Yusuf Yılmaz, Vedat Sar, Fıratkan Özer ve Kadir Alim adlı teröristleri "13 Mayıs 2019 tarihinde TSK'nın operasyonunda öldüler" diye duyurdu.

ŞİFRELİ TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütünün TSK operasyonuyla öldüklerini duyurduğu 10 teröristin gerçekte nasıl öldükleri ise, iki PKK'lı teröristin kendi aralarında yaptığı şifreli telsiz konuşmasının çözümlenmesiyle ortaya çıktı. Türkiye- İran- Irak üçgenindeki stratejik Zagros Dağları bölgesinde, Türk askerine yönelik eylem hazırlığı yapan 10 PKK'lı teröristin gizlendikleri mağarada, teröristlerden birinin üzerindeki taarruz tipi el bombasının kazayla patlaması sonucu öldüğü belirlendi.

Son dakika... PKKlı teröristlere mağarada büyük şok Ellerinde patladı

63 GÜN SÜREN ÇALIŞMA SONUNDA DEŞİFRE OLDU

İstihbarat birimleri, 20 Temmuz gecesi sabaha karşı 05.25'de iki teröristin aralarında yaptığı ve 14 dakika süren şifreli görüşmeyi 63 gün süren çalışma sonunda deşifre etti. Zinar Koçer ve Tekoşer Amara telsiz kodlarını kullanan teröristler yaptıkları konuşmada, sınır hattındaki üs bölgesine eylem yapmak için Kandil'den çıkan 12 kişilik terörist grubundan 10'unun Türkiye'ye geçiş yapmak için kullandıkları Zagros dağında mola verdikleri mağarada el bombasının patlaması sonucu öldüklerini anlattı.

İŞTE TERÖRİSTLERİN YAPTIĞI O KONUŞMA:

Tekoşer Amara: Sen bu geçen yıl Zagros'daki durumu biliyorsun değil mi?

Zinar Koçer: Hangi konu?

Tekoşer Amara: Kazayla ölenleri.

Zinar Koçer: Hiç bilgim yok.

Tekoşer Amara: 12 arkadaş. Sınıra düşman birliğine etkili eylem için çıkartıldı. Son durum için mola verdikleri yerde kazayla 10'u hepsi orada öldü.
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'da büyük çöküş! Hain plan kendilerini vurdu...
Zinar Koçer: Sen nereden biliyorsun ki? Nasıl bir kaza?

Tekoşer Amara: O grubun içinde olan 2 arkadaş mağara dışında uzak gözetleme yapıyorlar. O arkadaşlar şimdi benim grubumda onlar anlattılar. Birinin bedeni bile yok olmuş. Onun üzerindeki el bombası patlamış.

Zinar Koçer: Ölenler kimlermiş?

Tekoşer Amara: Notumda var. Beklemede kal sana söyleyeyim.

SABAH

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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