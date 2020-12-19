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19.12.2020 - 07:43 | | AA

Son dakika... Polis aracıyla tur atmıştı! Harekete geçildi

Son dakika haberlere göre İstanbul Kağıthane'de, adli bir konuyla ilgili ifadesi alındıktan sonra polis otomobilini sürerek tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu şahısla ilgili işlem başlatılırken sorumlu polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, İran uyruklu M.H.F. tarafından paylaşılan söz konusu video görüntüleriyle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu belirtilen açıklamada, "M.H.F. isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken M.H.F. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.’’ denildi.

LÜKS ARACINDA 5 LİRAYA KARPUZ SATMIŞTI

Ülkesinde sosyal medya fenomeni olan İran uyruklu M.H.F, daha önce de, Beyoğlu'nda Lamborghini marka lüks spor aracından 5 liraya karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelmişti.

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Lüks araçta 5 TL’ye karpuz

Bunun üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, araç sürücüsü M.H.F. emniyete getirilerek, hakkında "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 1 (Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek) maddesine göre 1228 lira idari para cezası uygulanmış, M.H.F'nin kullandığı lüks araç, 15 gün süreyle trafikten men edilmişti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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