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12.02.2021 - 13:57 |

Son dakika... Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek

2020 yılı depremler yılı olarak dikkat çekti. 2021'de Konya, Sivas ve Kastamonu'da depremler yaşandı. Bu bölgeler riski aslında uzmanlar tarafından çok riskli görünmüyor. Türkiye'nin deprem riski en düşük yerleri olan Sivas, Konya ve Kastamonu'daki depremler ne anlama geliyor? Gelen son dakika haberine göre; CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sordu.

Son dakika... Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek

Prof. Dr. Ercan 2021'deki depremlerle ilgili olarak, "Sivas ve Kayseri genellikle deprem açısından güvenli yerlerdir. Bunun yanında Konya'da da oldu. Ki Konya Türkiye'nin en deprem riski olmayan şehriyken orada da deprem oldu" dedi.

"DEPREM İÇİN EN OLASI YILLAR 2045"

Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullanan Prof. Dr. Ercan, "Marmara'nın gergin olmadığı 1999'dan beri söylüyorum. 1999 depreminde 132 atom bombası gücünde bir gerginlik boşaldı ve Marmara'nın gerginliğini attı. Ardından Düzce'de bir deprem oldu ve Marmara'yı iyice rahatlattı. Tekrar bu ölçekte bir depremin olabilmesi için yaklaşık 6 milyar gigatonluk bir enerji biriktirmesi gerekiyor. Şuanda en geniş jeofizik ağımız Marmara'da. 22 yıldır ben deprem için erken diyorum. Bence eğer uyarı yapmak gerekirse 2035'ten sonra zilleri çalmak gerekiyor. En olası yıllar 2045'ten sonra başlar. Algoritmalar şunu gösterdi ki depremin gecikme olasılığı da var.

"ARTÇILARI 3 YIL SÜRECEK"

Benim İstanbul önünde beklediğim 6,4 ve 6,7 büyüklünde ve Tekirdağ'da 7- 7,2 büyüklüğünde olacak. Depremler olduktan sonra 3 yıl boyunca gitmeyecek. Tekirdağ'da ve İstanbul'da büyük artçılar göreceğiz" dedi.

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