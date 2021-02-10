10.02.2021 - 14:48 |
Son dakika... Gaziantep'te korkutan deprem! Büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, merkez üssü Gaziantep olan bir deprem meydana geldi. Derinliği 1.1 olan depremin 2.9 büyüklüğünde olduğu belirlendi.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde saat 14.40 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 2.9 olduğu öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 14.40'da meydana gelen depremin yerin 1.1 km derinliğinde 2.9 büyüklüğünde olduğu belirlendi.
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