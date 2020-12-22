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22.12.2020 - 15:54 |

Son dakika... Prof. Dr. Orhan Kural’dan korkutan haber!

Gelen son dakika haberine göre, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a açtığı davalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan Prof. Dr. Orhan Kural’ın entübe olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

Son dakika... Prof. Dr. Orhan Kural’dan korkutan haber!

Kötü haberi duyuran Onur Akay, “Prof. Dr. Orhan Kural’ın, Kasım ayı sonunda Covid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanmıştı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti. Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en ünlü gezginleri arasında sayılan Orhan Kural, çok sayıda ünlü isme sigaraya özendirdiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Son dakika... Prof. Dr. Orhan Kural’dan korkutan haber

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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