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07.01.2021 - 18:14 | | AA

Son dakika... Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Cezası belli oldu

Gelen son dakika haberine göre; Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında tabancayla şehit eden sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika... Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Cezası belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

Altın üretimi Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın üretiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştığını bildirdi. Bakan Dönmez, "Böylece ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağladık." dedi.
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