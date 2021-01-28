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28.01.2021 - 09:03 | | DHA

Son dakika! Samsun’da sanayi sitesinde yangın! Gün aydınlanınca ortaya çıktı

Gelen bir son dakika haberine göre; Samsun’da 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. 4 iş yeri ile 2 otomobil yandığı yangındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde motor yağı deposu ve mobilya imalathanesinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler 2 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Son dakika Samsun’da sanayi sitesinde yangın Gün aydınlanınca ortaya çıktı

Yangında 4 iş yeri ile mobilya atölyesi içinde bulunan 2 otomobil ve bazı hurda araçlar yandı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika Samsun’da sanayi sitesinde yangın Gün aydınlanınca ortaya çıktı

 

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