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10.01.2021 - 17:11 | | AA

Son dakika... Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın! Takviye ekip istendi

Gelen bir son dakika haberine göre, Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Son dakika... Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın! Takviye ekip istendi
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın!
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın!
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın!
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Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 20 itfaiye aracı, 5 TOMA ile Tarım ve  Orman Bakanlığına ait arazözler alevlere müdahale ediyor.

Gaziantep ve Mardin'den de takviye ekipler istendi.

Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama  sesleri duyuldu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, olay yerine gelerek çalışmaları  izledi, yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika... Şanlıurfada lojistik deposunda yangın Takviye ekip istendi

"KISA SÜRE İÇİNDE KONTROL ALTINA ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Vali Erin, gazetecilere, yangının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait  lojistik deposunda başladığını ve sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

İtfaiye ve TOMA araçlarının yangına hemen müdahale ettiğini belirten  Erin, şunları dile getirdi:

"İçeride sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgedeki illerin de  ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sürü malzeme vardı. 7-8 milyon lira civarında  bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir can kaybı yok, her ihtimale  karşı bütün ilçelerimizden ve komşu illerden de itfaiye desteği talep edildi.

Şu an halen yangın devam ediyor ama kısa süre içinde kontrol altına  almayı ümit ediyoruz."

 

 

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