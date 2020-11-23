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23.11.2020 - 12:40 |

Son dakika... Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Sarıyer’de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi bir evin bahçesine girdi.

Son dakika... Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi!

Sarıyer’de taksi bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Takside sıkışan şoför, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyorTürkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.
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