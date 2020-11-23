Son dakika... Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi!

Sarıyer’de taksi bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Takside sıkışan şoför, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.