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03.12.2020 - 08:55 |

Son dakika! Siirt'te şiddetli deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; AFAD Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden de ilk açıklama geldi. Deprem, Diyarbakır ve Batman gibi çevre illerde de hissedildi.

Son dakika! Siirt'te depremin ardından ilk görüntüler
Son dakika! Siirt'te depremin ardından ilk görüntüler
Son dakika! Siirt'te depremin ardından ilk görüntüler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

AFAD'da yapılan açıklamada, "Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 büyüklüğünde açıklarken, depremin derinliğini de 2.2 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika Siirtte şiddetli deprem

CNN TÜRK yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu açıklamaları yaptı:

Geçmiş olsun. Güneydoğu Anadolu depremlerini oluşturan mekanizma çok farklı bir sistemde çalışıyor. Bu daha yukarıda bir Doğu Anadolu fayı var biliyorsunuz. Elazığ depremi meydana gelmişti. Bu oradan fraklı bir sistem içerisinde Aşağı yukarı Siirt'in kuzey kısmından geçen kuzey batı güneydoğu bir fay var. 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Burası Batman'ın da doğusuna üşen bir yer. Maalesef 5 büyüklüğündeki bir deprem insanları paniklemesi için yeterli büyüklükteki bir deprem.

Nitekim herkes sokaklara çıkmış. Fakat bir diğer tarafı 5'i geçen depremler Güneydoğu Anadolu yapı stokunda maalesef zararlar da meydana gelebiliyor. Normal şartlar altında bu büyüklükteki bir depremlerde herhangi bir zarar meydana gelmemesi gerekir 6-6.5'a kadar. Ama ülkemizde bu biraz aşağılarda. 5.5'tan itibaren başlıyor. Fakat buradan fay uzunluklarına bakıyorum çok uzun faylar yok. Yani büyük depremlerin olmasını beklemem doğrusu.

Son dakika Siirtte şiddetli deprem

Siirt'te şiddetli depremSiirt'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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