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01.12.2020 - 11:28 | | DHA, AA

Son dakika... Şırnak'ta terör operasyonu! 20 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın sözde 'yasama' organı olarak belirlenen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanmasında yer alanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Şırnak'ta terör operasyonu! 20 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefi olan demokratik özerkliğin sözde kurucu meclisi ve KCK/TM'nin parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı DTK (Demokratik Toplum Kongresi) bünyesinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerinin yakalanması için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında sözde eski eş başkanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda, 3 av tüfeği ile çok sayıda çeşitli dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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