Son dakika! Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Ferit ZENGİN / İSTANBUL

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 28 ilçede düzenlenen operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü PKK yapılanmalarını koordine etmek için kurulan KCK/TM üyesi olmak ve örgütsel faaliyetler de bulunup, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine maddi destek sağlamak suçundan geçtiğimiz hafta 18 örgüt üyesi şüpheliyle birlikte gözaltına alınan Cihan Yavuz sabah saatlerinde 16 şüphesiyle birlikte sevk edildiği mahkemece akşam saatlerinde tutuklandı.