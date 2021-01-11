Son dakika... SSB Başkanı Demir duyurdu! TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak

SSB Başkanı İsmail Demir'den son dakika açıklamaları geldi. Demir 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatların yapılacağının müjdesini verdi. Demir açıklamasında, 'Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak' ifadelerine yer verdi.

Demir'in açıklamaları şöyle;

Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.

2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek

Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek.

ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonunun ilk prototipi bu yıl çalıştırılacak.