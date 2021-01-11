MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... SSB Başkanı Demir duyurdu! TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak
ABONE OL
11.01.2021 - 11:32 |

Son dakika... SSB Başkanı Demir duyurdu! TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak

Gelen son dakika haberine göre; SSB Başkanı İsmail Demir, '2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak' dedi.

Son dakika... SSB Başkanı Demir duyurdu! TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak

SSB Başkanı İsmail Demir'den son dakika açıklamaları geldi. Demir 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatların yapılacağının müjdesini verdi. Demir açıklamasında, 'Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak' ifadelerine yer verdi.

Demir'in açıklamaları şöyle;

Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.

2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek

Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek.

ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonunun ilk prototipi bu yıl çalıştırılacak.

3 saniye ile ölümden kurtuluşEyüpsultan'da iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile ardından apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce kaldırımda bekleyen kişilerin, oradan ayrılması olası faciayı önledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzole yaşam için gittiler! Anne ve oğlunun feci sonu

İzole yaşam için gittiler! Anne ve oğlunun feci sonu

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Açık Öğretim Lisesi 2021 iş takvimi yayımlandı mı? AÖL kayıt yenileme ve açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Açık Öğretim Lisesi 2021 iş takvimi yayımlandı mı? AÖL kayıt yenileme ve açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet